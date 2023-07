Formia Antonio Bardellino è ancora vivo? La scoperta del bunker e le ricerche mai interrotte

(Di sabato 29 luglio 2023)– Il rinvenimento da parte di Polizia, Carabinieri e Dia di un nascondiglio sotterraneo, realizzato nel piano interrato di un’anonima e mal tenuta villetta, in via dei Pini 7, all’interno del parco “Villaggio del Sole”, in località Acquatraversa a, potrebbe ora rilanciare le indagini sugli ultimi anni in vita del fondatore del clan L'articolo Temporeale Quotidiano.

E' quello sequestrato ada polizia e carabinieri, durante una perquisizione, in un appartamento situato nel 'Villaggio del Sole', in viale dei Pini, in passato riconducibile al boss......è nata dopo il ritrovamento di una foto sequestrata durante l'arresto a(Latina) di Angelo Bardellino, figlio di Ernesto Bardellino, ex sindaco di San Cipriano d'Aversa, e nipote di

Ritrovato a Formia il covo bunker di Antonio Bardellino Agenzia ANSA

Un vano sotterraneo al quale si accedeva attraverso una botola. Il nascondiglio potrebbe riscrivere la storia del Boss dei Casalesi ...Nella mattinata di ieri, 26 luglio, a Formia, durante una perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile di Latina e Commissariato di ...