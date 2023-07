Formazioni ufficiali Svezia-Italia | Mondiali femminili 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) Ledi, match valevole per la seconda giornata del gruppo G aiin corso in Australia e Nuova Zelanda. Dopo il successo di misura con l’Argentina, le Azzurre di Milena Bertolini provano a strappare un altro successo che varrebbe la qualificazione alla fase a eliminazione diretta con una giornata di anticipo. Non sarà però facile contro le scandinave, squadra di indubbia qualità. Calcio d’inizio alle ore 9:30ne, con Sportface che vi racconterà la partita in tempo reale senza farvi perdere niente.: LA DIRETTA LIVE, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV E STREAMING I TELECRONISTI Le...