Flavio Insinna fuori dalla Rai! Il suo sostituto e dove andrà il conduttore

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo l’uscita dei palinsesti Rai,, uno dei grandi conduttori della rete, è ancora senza programma televisivo fisso. L’ex volto dell’Eredità ha visto il suo posto “strappato” da Pino Insegno. La7 ha perso Caterina Balivo, conduttrice di Lingo – Parole in gioco. Secondo indiscrezioni, Urbano Cairo potrebbe puntare super guidare la trasmissione e creare una sfida diretta con L’Eredità. Altri nomi circolano, come Teo Mammuccari e Roberta Capua, ma nulla è confermato. L’Eredità in cerca di stabilità Dopo la dipartita didall’Eredità, il programma ha dovuto fare i conti con una fase di transizione. La scelta di Pino Insegno comeha destato interesse e curiosità nel pubblico, ma la competizione con un eventuale “Lingo” condotto da ...