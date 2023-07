Fu l'ex sindaco diGiorgio La Pira a farci innamorare della profezia di Isaia, del suo ... Sul momento rimasi un po'perch in quel periodo servivano braccia per servizi faticosi. Gli ...... ' Ho ritrovato negli ultimi anni una linfa che stava scemando, ho trovato un guizzo adove ... ' Sono un ragazzo serio, introverso da un certo punto di vista e infatti mi hal'affetto ...... denunciati due conducenti per uso do alcol e stupefacenti Nel corso del servizio svolto in orario serale/notturno, i Carabinieri hannoun 30enne di origini nordafricane residente a, ...

Firenze: sorpreso in piazza Beccaria a consegnare cocaina. Arrestato Firenze Post

I Carabinieri della Stazione di Grassina hanno arrestato un quarantatreenne potentino, domiciliato a Firenze, per detenzione ai fini di spaccio. I militari avevano avuto notizia che nei pressi di ...I militari l’hanno pedinato dopo la segnalazione dei cittadini di uno spacciatore, originario del sud Italia, che operava in maniera sistematica in piazza Beccaria ...