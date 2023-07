Firenze | accoltellato al volto di notte sulla tramvia Guarirà in 20 giorni Aggressore in fuga

Durante il ricevimento di nozze di sua figlia, un commerciante di aragoste viene. La ... E poi, in collegamento da, parlano i genitori di Kata a un mese di distanza del rapimento ...... bagninodopo lite per un lettino - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow UNICUM AFotogallery - Uffizi, aprono 12 nuove sale con ritratti di artisti dal 1400 a oggi tra ...E' successo intorno alle 4 a, in via del Fosso Macinante, ai margini delle Cascine. I due amici, toscani, sono stati assaliti da un coppia di stranieri, pare nordafricani. Hanno tentato di ...

Firenze, rissa alla stazione e accoltellamento: un ferito grave Corriere della Sera

L’aggressione è avvenuta la notte scorsa, fra venerdì 28 e sabato 29 luglio 2023, intorno alle 2, a bordo della linea T1 che procedeva in direzione Careggi. L’aggressore, pare uno ...Firenze, 29 luglio 2023 – Accoltella un passeggero sulla tramvia a Firenze e scappa. Il malcapitato è un italiano, 38 anni, finito all'ospedale di Careggi per una ferita al volto con una prognosi di 2 ...