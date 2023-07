Fioretto donne ancora a medaglia! Alle 17 azzurre in finale per l' oro con la Francia

(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo il tris nella gara individuale, l'Italia delfemminile è in corsa per l'oro anche nella prova a squadre. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo saliranno in ...

Parte bene la giornata delledel, dominata la Germania nei quarti con un netto 45 - 23 . La protagonista dell' incontro è Arianna Errigo, che ha aperto l'assalto con un netto 5 - 0 a ...Dopo il tris nella gara individuale, l'Italia delfemminile è in corsa per l'oro anche nella prova a squadre. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo saliranno in pedana alle 17 contro la Francia per difendere il ...... la sciatrice Isolde Kostner , una delle primea entrare nel corpo, Domenico Fioravanti , ... spiccano il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e la plurititolata del, nonché ...

Mondiali scherma: fioretto donne, Italia ai quarti Agenzia ANSA

Dopo il tris nella gara individuale Volpi, Errigo, Favaretto e Palumbo superano il Giappone in semifinale e difenderanno il titolo conquistato un anno fa ...L'Italia del fioretto femminile batte 43-30 il Giappone e accede alla finale dei Mondiali di scherma in corso a Milano, regalando agli azzurri la nona medaglia di questa rassegna iridata. (ANSA) ...