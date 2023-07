Fiorentina | per il centrocampo continua la pressione su Dominguez

(Di sabato 29 luglio 2023) Laè tornata a dialogare con il Bologna per Nicolas, per il quale avrebbe presentato una nuova offerta. Tuttavia,...

...anche una bella parlantina e una conoscenza del calcio che non si limita soltanto alla squadra... in occasione di- Roma, sono stato un po' sorpreso". L'emozione del debutto in fascia ...Pensi che mi chiamò il Milan, sarebbe stato un grande ritorno, ma avevo appena firmatoi ... Vedere un derby in semifinale e l'Inter in finale, con Roma efinaliste nelle altre coppe nell'...I due ceduti a Tottenham eerano infatti destinati a partire e lo si sapeva da mesi, forse già dall'inizio della stagione 21/22.Caprile, in cima alla lista di Accardi da sempre, si è ...

Juve: da Fiorentina nessun commento ma pronti per i play off Agenzia ANSA

Il Questore di Napoli ha adottato quattro provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi da uno a 4 anni , nei confronti di altrettanti partenopei di età compres ...Per il marocchino il Manchester prova a chiudere a 22 milioni. Per il danese attenzione al Psg Italian United con Amrabat e Hojlund Onana non sarà l’unico ex della Serie A ...