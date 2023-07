Fiorentina | Amrabat obiettivo del Manchester United | Red Devils chiamati a vendere gli esuberi

...(INGHILTERRA) - Sofyanè un obiettivo ma se ne riparlerà a fine agosto. Dall'Inghilterra confermano l'interesse del Manchester United per il 26enne centrocampista marocchino che la...Laora conosce questi ritmi e deve sapere come muoversi. Italiano ha bisogno di un difensore centrale, di un centrocampista (soprattutto dopo la prossima cessione di) e ...I DETTAGLI - 4 gli anni di contratto pronti per il giocatore, che lapreleva grazie ai ... e sta per succedere adesso con Infantino prima dell'addio di

Il Manchester United spinge: l'operazione Amrabat con la Fiorentina si farà Fiorentina.it

Il marocchino ha una valutazione attorno ai 35 milionio LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sofyan Amrabat è un obiettivo ma se ne riparlerà a ...Tuttosport, oggi in edicola, aggiorna la situazione attorno a Sofyan Amrabat. È un “ItalianUnited” secondo il quotidiano, con la Manchester dei Red Devils pronta a ...