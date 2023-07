Fiat - Citycar | pick-up | B-Suv | fastback | i modelli che ballano la samba - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 29 luglio 2023) Per la divisione brasiliana di, quello di luglio è stato un mese di grandi traguardi: laMobi ha celebrato le 400 mila unità vendute dalla sua introduzione, mentre la Pulse ha appena raggiunto la boa dei 100 mila esemplari. Il Paese della, si sa, è il principale mercato di auto in Sudamerica ed è per questo che la Casa torinese ha aperto centri di ricerca e stabilimenti dedicati, impegnati a sviluppare prodotti riservati a queste latitudini. Numeri eloquenti. Del resto, in Brasile il marchio italiano è leader incontrastato nelle vendite di veicoli commerciali (tanto da aver raggiunto una quota del 42,9% nel primo semestre dell'anno con 86.302 immatricolazioni) ed è ora in lotta con Volkswagen e General Motors per la leadership tra le automobili: sempre nel primo semestre, Torino ha conquistato il 16,4% del mercato, ...