Ferito all’addome dopo un litigio | indagano i carabinieri

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe stato accoltellato da uno sconosciuto a seguito di unavvenuto nei pressi di un bar di via Epomeo, a Napoli, un 44 enne già noto alle forze dell’ordine che si è presentato all’ospedale San Paolo con una ferita da arma da taglio. Questa la versione dei fatti sulla qualedella stazione Fuorigrotta all’opera per ricostruire l’intera dinamica. L’uomo è stato dimesso con una diagnosi di dieci giorni per una ferita da taglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

