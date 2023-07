(Di sabato 29 luglio 2023) Dal primo gennaio al 23 lugliosono stati registrati 184 omicidi, con 65 vittime donne, di cui 52 uccise in ambito familiare o affettivo. Di queste, 31 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex. È quanto emerge dall'ultimo report del Viminale. Ma aggiungendo al dossier i numeri degli ultimi sei giorni (quindi dal 24 al 29 luglio), il totale deiè di 70:

approfondimento Luca Delfino portato nella Rems di Genova Pra', ci starà sei anni I dati del Viminale suiinSecondo il report del Viminale, che tiene quindi in considerazione il ...Salvini: è un'alleata solida Il coordinatore di Forzaribadisce il no ad alleanze non ... Germania, cassiera come amica La tecnologia infatti sta ammazzando la conversazionegravi in ......Commissione d'inchiesta sui› Violenza sulle donne, denunce sempre più difficili e vittime anche over 60 Per la Convenzione di Istanbul il sesso senza consenso è stupro In, ...

Femminicidi in Italia, già 70 nel 2023: cinque nell'ultima settimana Sky Tg24

Sono 52 le donne uccise in ambito familiare o affettivo. Di queste, 31 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex. Lo riporta il report del Viminale Dal primo gennaio al 23 luglio 2023 sono ...Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Prima Pozzuoli e poi Cologno Monzese, ancora due femminicidi. Una giornata segnata dalla violenza maschile che conferma l'urgenza di intervenire per prevenire e promuovere ...