Federico Fashion Style | fan preoccupati | «Gli occhi non mentono mai» Poi svela il segreto della dieta

(Di sabato 29 luglio 2023)si sta godendo le sue vacanze estive a Otranto in Puglia e tra un bagno in piscina e un po' di relax sotto l'ombrellone, si sta divertendo anche a rispondere alle...

Il loro slogan è: "live music is back in", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di ... Ai piatti pensa lo cheJimmy. I riferimenti musicali del toscano Timmy Dj sono personali: ...E per renderlo ancora più "realistico" abbiamo chiesto ad alcuni nostri alunni, Sharon Pilo, Raffaele Vitale e, il vincitore del nostro Contest Regionale conStyle, Michele Montalto ...E ancora Alessandro Cecchi Paone con il giovane compagno Simone Antolini e la baby Melissa, l'evergreen Paolo Brosio, la 'bellissima' show - girl Mila Suarez, l'eccentricoStyle ed i ...

Federico Fashion Style, nuove forti rivelazioni sulla sua attuale situazione Biccy

Federico Fashion Style si sta godendo le sue vacanze estive a Otranto in Puglia e tra un bagno in piscina e un po' di relax sotto l'ombrellone, si sta divertendo anche a rispondere ...Federico Fashion Style e il compagno misterioso. Dopo il suo coming out la verità è venuta finalmente a galla.