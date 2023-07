FC Midtjylland vs Silkeborg – probabili formazioni

(Di sabato 29 luglio 2023) L’FCcercherà di ottenere due vittorie su due all’inizio della nuova Superliga danese quando domenica 30 luglio pomeriggio accoglierà ilalla MCH Arena di Herning. I padroni di casa hanno battuto per poco l’Hvidovre, recentemente promosso, mentre ilnon è riuscito a guadagnare punti dalla trasferta di Brondby dello scorso fine settimana nel suo esordio stagionale. Il calcio di inizio di FCvsè previsto alle 14 Anteprima della partita FCvsa che punto sono le due squadre FCIlha iniziato la sua campagna di Superliga 2023-24 con una meritata vittoria contro i neopromossi della massima serie Hvidovre alla MCH Arena venerdì ...

Midtjylland-Silkeborg (domenica 30 luglio 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Thomas Thomasberg forventer et målrigt og underholdende derby, når FC Midtjylland i morgen tager imod Silkeborg ...Kent Nielsen har udtaget sin trup til søndagens lokalbrag mod FCM. Her har Silkeborg-træneren valgt at give genvalg til samtlige af de 20 spillere, der var udtaget til sæsonpremieren mod Brøndby, og ...