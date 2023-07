Fall of Porcupine recensione | piccioni | ospedali e tante emozioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 luglio 2023)ofè il titolo indie sviluppato da Critical Rabbit uscito lo scorso giugno per Nintendo Switch, Playstation, Xbox e PC. Parliamone insieme.of, trama per nulla banale Inofvestiamo i panni di Finley, un giovane medico arrivato da poco nella cittadina diper lavorare nell’ospedale del posto.Il protagonista subisce un incidente sul lavoro che lo terrà a casa per svariati giorni prima di poter tornare al Sant’Orsola. Da qui in poi lo seguiremo durante le sue giornate in ospedale e non solo, scoprendo dettagli della storia die dei suoi abitanti.La storia del titolo è commovente e a tratti può essere anche molto pesante. Non sarebbe la prima volta che un titolo indie ci stupisce per ...