(Di sabato 29 luglio 2023)in due sul costo dei prestiti per comprare casa: isono menoal Nord, mentre gli interessi sono alle stelle nel Mezzogiorno e nelle Isole . E’ quanto emerge da un’analisi della, secondo cui i tassi praticati dalle banche sono più salati per lene che vivono nel Sud (Abruzzo, Basilicata,, Campania, Molise e Puglia) oltre che in Sardegna e...

Oggi è forse più noto per essere il padre di Niccolò, ma restando dietro le quinte ha ... Come mai a un certo punto della tua vita sei emigrato in Spagna Me ne sono andato dall'nel 1994, ...(Photo by Tiziana/ AFP) De renovatione contractus Piotr Zielinski . In latino, perché se ne ... almeno per l') estate di calciomercato e rifiutare anche i soldi della Lazio per restare a ...A dirlo è lo studio della- Federazione Autonoma Bancari Italiani, sulla base dei dati aggiornati a marzo 2023. In totale, in, il valore di prestiti e mutui non rimborsati arriva alla ...

Fabi: Italia divisa in due, mutui più cari al Sud. Salasso per le famiglie di Calabria e Sicilia Gazzetta del Sud

È quanto stima la Fabi che in un rapporto sui tassi parla di “shock finanziario” in arrivo per le famiglie e di reddito progressivamente eroso. Dall’analisi emerge un’ Italia divisa in due sul costo ...Tante spese, meno soldi. Un punto percentuale degli stipendi delle famiglie italiane è «mangiato» dai tassi d'interesse su mutui, prestiti e credito al consumo. La quota ...