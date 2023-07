Fabbricazione e detenzione di armi | arrestato a Limatola

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 29 luglio 2023)die munizioni. L’indagato aveva in casa dove era ai domiciliari un laboratoriodi. Ieri, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico in Provicncia di Caserta hanno eseguito ain provincia di Benevento una misura cautelare degli arresti domiciari. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica. La misura è scattata al termine di una articolata indagine coordinata dalla Procura di Benevento. A finire ai domiciliari per effetto del provvedimento una persona gravemente indiziata della “perpetrazione dei reati didi ...