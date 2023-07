Fabbian non diventi un Casadei-bis! A prescindere da Samardzic

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 luglio 2023) Come un fulmine a ciel sereno, tiene banco nel pomeriggio di oggi l’accelerata dell’Inter con l’Udinese per l’arrivo in nerazzurro di Lazar. In una trattativa che prevede anche la cessione ai friulani di Giovanni. Mantenere la recompra è fondamentale per evitare un-bis. CONTROPARTITA TECNICA – Accelerata importante dell’Inter per Lazar, che potrebbe presto diventare il nuovo centrocampista a disposizione di Simone Inzaghi. Percorso inverso – direzione Udinese – invece per Giovanni. Il centrocampista di nazionalità italiana ha stupito tutti nel suo primo anno tra i professionisti, con ben otto reti segnate in Serie B con la maglia della Reggina. Tanto che l’Inter lo ha inserito proprio come contropartita tecnica nella trattativa per il serbo. Con l’Udinese che ...