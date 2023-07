Fabbian | accordo da trovare con l’Udinese Samardzic… – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 luglio 2023) L’affare Lazar Samardzic si potrebbe chiudere, a patto che Giovanniaccetti la destinazione Udinese. Da Sky Sport annunciano la trattativa in corso. SCAMBIO – 15 milioni di euro più il cartellino di Giovannia titolo definitivo con il diritto di recompra. Questa è l’offerta dell’Inter per Lazar Samardzic al. La trattativa sta entrando nel vivo, ma manca ancora qualcosa. Non c’è l’tra il giovane classe 2003 dell’Inter e i friulani, non sono iniziate le discussioni sull’ingaggio dell’ex Reggina. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati