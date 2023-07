F1 | Belgio | pole Verstappen in gara Sprint | 3 a Ferrari Sainz

F1 Gp Belgio, Verstappen vola nelle qualifiche ma Leclerc in pole: ecco perché Adnkronos

Al fianco dell'olandese partirà Piastri, terzo Sainz e quarto Leclerc SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) - Max Verstappen scatterà in ...Max Verstappen si prende la pole position per la Sprint del GP del Belgio con il tempo di 1.49.056 in una sessione bellissima. Alla fine ci sono tre piloti in 25 millesimi: dietro a Max uno splendido ...