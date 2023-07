F1; Verstappen In Pole Nella Sprint Race Del Belgio | Ferrari 2^ Fila

(Di sabato 29 luglio 2023) Al fianco dell'olandese partirà Piastri, terzo Sainz e quarto Leclerc SPA-FRANCORCHAMPS () - Maxscatterà in prima posizionegaradel Gp del. Il pilota della Red Bull ha centrato laposition con il tempo di 1'49"056. Secondo tempo per la Mclaren di Oscar Pia

Al fianco dell'olandese partirà Piastri, terzo Sainz e quarto Leclerc SPA - FRANCORCHAMPS (BELGIO) - Maxscatterà in prima posizione nella gara sprint del Gp del Belgio. Il pilota della Red Bull ha centrato la pole position con il tempo di 1'49"056. Secondo tempo per la Mclaren di Oscar ...Maxha conquistato la pole position nella gara Sprint della Formula 1 in Belgio. Nello shootout ritardato dalla pioggia caduta sul circuito di Spa, l'olandese della Red Bull ha preceduto la ......potuto puntare a battere. A completare la top ten: Norris, Gasly, Hamilton, Perez, Ocon e Russell. Appuntamento alle 17.05 con la Sprint Race, pioggia e rinvii ulteriori permettendo.GP ...

F1 Gp Belgio, Verstappen vola nelle qualifiche ma Leclerc in pole: ecco perché Adnkronos

Roma, 29 lug. (askanews) - Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nello Shootout del Gp del Belgio di Formula1 e scatterà davanti a tutti nella Sprint ...(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Max Verstappen ha conquistato la pole position nella gara Sprint della Formula 1 in Belgio. Nello shootout ritardato ...