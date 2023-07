F1 | Verstappen beffa Piastri e Sainz nelle qualifiche shootout del GP del Belgio | 4° Leclerc nonostante un errore

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Max, davvero all’ultimo respiro, si è aggiudicato ledel Gran Premio del, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e, di conseguenza, scatterà davanti a tutti nella Sprint Race. Sul tracciato di Spa-Francorchamps la pioggia domina nuovamente la scena in maniera battente e rende necessario un rinvio della sessione di 35 minuti (di conseguenza anche la gara su distanza ridotta prenderà il via alle ore 17.05 per il momento). Il campione del mondo conclude la sua SQ3 in 1:49.056 avendo la bravura di provare il giro per ultimo,ndo per appena 11 millesimi l’australiano Oscar(McLaren), quindi la seconda fila è tutta Ferrari con Carlosterzo a 25 millesimi, mentreè quarto a 195 ...