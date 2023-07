F1 sprint race GP Belgio Spa 2023 | risultati e ordine di arrivo | gara pazza | vince Verstappen

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) Ie l’didelladel GP dela Spa, dodicesimo appuntamento del mondiale F1. Partenza ritardata e soprattutto dietro la Safety Car per il bagnato, poi si parte ma c’è la corsa alle intermedie per togliere le full wet. E allora, è gran bagarre, con Piastri che si ritrova davanti. Poi però altra Safety Car per l’incidente di Alonso e così arriva il sorpasso di Super Max ai danni del rookie McLaren. Ferrari sfortunata ai box, Sainz quarto e Leclerc quinto in virtù della penalità per Hamilton. LE CLASSIFICHE AGGIORNATEDIGPMax(Red Bull) Oscar Piastri ...