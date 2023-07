F1 Sprint Race GP Belgio 2023 | Leclerc | “Dovevamo ottimizzare il nostro pacchetto”

(Di sabato 29 luglio 2023) Charles, pilota della Ferrari, ha commentato il quinto posto ottenuto nelladel GP deldi F1: “Non abbiamo massimizzato tutto e dovremo lavorare su questo: quando ci manca il passo per fare grandi cose, dobbiamo quantomenoil“. In vista della gara, invece, il monegasco ha detto: “Francamente è difficile ipotizzare qualsiasi cosa. Quando ci si aspetta pioggia è asciutto mentre quando è previsto asciutto piove“. SportFace.

SPA - FRANCORCHAMPS (BELGIO) - Max Verstappen ha vinto ladel Gran Premio del Belgio, al termine di una giornata caratterizzata da pioggia, ritardi e imprevisti sul circuto di Spa. L'olandese, partito in pole, ha chiuso la gara, su 11 giri, ...Ancora una volta, a dominare il panorama di una delle piste più belle del circus è stato il meteo belga , che ha complicato maledettamente lo svolgimento della. Dopo un'ora di ritardo dovuta ad un forte temporale che si è abbattuto sulle Ardenne, la pista si asciuga abbastanza da consentire lo svolgimento in forma ridotta della. A ...18.55Belgio, è sempre Verstappen Verstappen vince laa Spa davanti a Piastri e a Gasly. Sainz 4° e Leclerc 5° per una penalità a Hamilton. Partenza lanciata dopo 4 giri dietro la ...

Pierre Gasly ha concluso nel migliore dei modi il sabato di Spa. Il francese ha infatti portato l'Alpine in Top 3 nella Sprint Race. Un grande risultato per l'alfiere della scuderia di Enstone che si ...È Max Verstappen a vincere la Sprint Race del GP del Belgio seguito da Piastri e Gasly. Dopo che le gocce di pioggia venivano giù sporadicamente quando le vet ...