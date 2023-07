F1 | perché la Sprint Race del GP del Belgio è stata rinviata? Nuovo programma e orario di partenza

Cameron McEvoy, che voleva fare l'astronautica, col secondo tempo in tessuto, trionfa per ... E' ottavo con rimpiantila sua progressione è stata positiva, non abbastanza ...Ma attenzioneHamilton ha il potenziale per essere un cliente scomodo per tutti (RedBull a parte), sia nellache poi nella gara vera e propria. Si prospetta quindi, già per la, ......in Belgio ha potuto festeggiare per la prima volta in carriera una vittoria in F2 nella Gara... Il pilota norvegese è stato l'unico portacolori della MP Motorsport al traguardoJehan ...

F1, perché è cambiato l’orario della Sprint Race a Spa: il nuovo orario OA Sport