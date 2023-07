F1 | perché la Ferrari ha perso tempo nel gioco dei pit-stop con la pioggia | podio sfumato nella Sprint Race a Spa

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Lascia un po’ di amaro in bocca l’esito delladi Spa-Francorchamps in casa(4° Sainz e 5° Leclerc), soprattutto in relazione alla griglia di partenza e alle tante variabili odierne che potevano regalare una bella occasione agli avversari della Red Bull. Lo scroscio diarrivato sul circuito delle Ardenne poco prima delle ore 17.00 ha infatti ritardato di oltre mezz’ora l’inizio della gara, avviata poi con una procedura particolare. Tutti i piloti sono stati costretti infatti a montare le gomme full wet per i giri di formazione alle spalle della Safety Car, in attesa di un miglioramento sufficiente dell’asfalto per poter dare il via ufficiale alla battaglia in pista. Ben presto ci si è resi conto come le condizioni del tracciato fossero da gomme intermedie, scatenando un grande e prevedibile ...