F1 | Oscar Piastri | “Sono molto felice | essere al comando una sensazione indimenticabile”

(Di sabato 29 luglio 2023) Il primo podio non si scorda mai. Prosegue il momento d’oro della McLaren, scuderia che ha centrato un fantastico secondo posto connella Sprint Race del GP del Belgio, dodicesimo round del Mondiale 2023 di F1. Il pilota australiano nella gara corta, grazie ad una bella strategia, ha dovuto cedere soltanto all’imprendibile Max Verstappen, dimostrando un ottimo passo ed una grande condizione di forma. L’oceanico, approdato al parco chiuso, non ha trattenuto la gioia, dicendosi emozionato di aver condotto la prova per alcuni giri: “, abbiamo fatto del nostro meglio, siamo rientrati ai box e poi è arrivata la safety car.stato in testa per un po’ ma Max era davvero troppo veloce, le ho provate tutte”.ha inoltre aggiunto: “Il ...

Non il primo vero e proprio podio, ma intanto i primi giri al comando ed il primo piazzamento in top 3, anche se solo in una sprint race. Un sabato molto positivo per, che ha portato la McLaren alle spalle di Verstappen nella mini gara di Spa . Vale come podio Ecco il commento dell'australiano: "Sono davvero molto felice. Abbiamo fatto del nostro ...L'olandese della Red Bull ha perso il comando della corsa per pochi giri a favore della McLaren di, poi è riuscito con semplicità a scavalcare l'australiano per involarsi poi per primo ......Martin 139 4 Lewis Hamilton Mercedes 135 5 Carlos Sainz Ferrari 92 6 George Russell Mercedes 91 7 Charles Leclerc Ferrari 84 8 Lando Norris McLaren 63 9 Lance Stroll Aston Martin 45 10...

LIVE F1, GP Belgio 2023 in DIRETTA: Shootout e qualifiche nel sabato di Spa. Ferrari per stupire OA Sport

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Belgio, al termine di una giornata caratterizzata da pioggia, ritardi e imprevisti sul circuto di Sp ...Piastri sperava di poter duellare un po' di più con Verstappen, cosa che gli è risultata impossibile, tuttavia è ben felice di un'altra conferma dei progressi McLaren ...