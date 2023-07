F1 | Lando Norris | “Non potevamo fare di più | buona gara”

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023)ha terminato al sesto posto la Sprint Race del GP del Belgio, dodicesima tappa del Mondiale 2023 di F1. Il pilota in forza alla McLaren ha registrato nello specifico un ritardo di +16.052, piazzandosi alle spalle del ferrarista Charles Leclerc. Un bilancio positivo quello del britannico, intervenuto con soddisfazione in mixed zone: “Sono contento di oggi dalla mia parte, non ero il più felice dopo le qualifiche ma sono contento della– ha detto– Non credo che avremmo potutomolto di più, avremmo potuto fermarci nella prima giro ma non sappiamo se avremmo perso molto a causa del traffico e altre cose”. In ultimoha fatto ancora una volta i complimenti al compagno Oscar Piastri: “Penso che quello che abbiamo provato asia andato ...