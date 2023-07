F1 GP Belgio | Sainz | “Gara decisa sul pit stop | a me è andata male”

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) “Era chiaro che lasi sarebbesul pit-. A me non è andato bene e mi è costato il podio. Ècosì. Non sempre le cose vanno come uno vorrebbe, ma dobbiamo continuare a provare”. Queste le dichiarazioni del pilota Ferrari Carlosal termine della Sprint Race del Gp del, chiusa al quarto posto. In merito alla sicurezza in pit lane, il ferrarista ha aggiunto: “Bisogna vedere di trovare soluzioni per non avere venti macchine in pit lane con tanti meccanici, mi sembra una situazione pericolosa. Certo le condizioni della pista ci hanno costretto a fare questa sosta perchè le gomme funzionano così”. SportFace.