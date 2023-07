F1 Gp Belgio 2023 | Verstappen domina la Sprint Niente podio per le Ferrari

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Maxsi aggiudica larace che precede il Gp delin programma domani a Spa, ultimo appuntamento del Mondialeprima della pausa estiva. In una giornata condizionata dalla pioggia, con la gararinviata e poi ridotta a 11 giri sulla pista inizialmente bagnata e con la presenza della safety car, il pilota olandese della Red Bull ha preceduto la McLaren dell'australiano Oscar Piatri e la Alpine del francese Pierre Gasly. Subito dietro le duedello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, in quarta e quinta posizione, seguite dalla McLaren di Lando Norris e dalle Mercedes di Lewis Hamilton, condizionato da una penalizzazione di 5'', e George Russell. Domani alle 15 il Gp del ...

