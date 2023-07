F1 Gp Belgio 2023 | Verstappen domina la Sprint Niente podio per le Ferrari

Max Verstappen si aggiudica la Sprint race che precede il Gp delin programma domani a Spa, ultimo appuntamento del Mondialeprima della pausa estiva. In una giornata condizionata dalla pioggia, con la gara sprint rinviata e poi ridotta a 11 giri ...Ferrai giù dal podio nella Sprint Race del GP del. I ferraristi, che scattavano dalla seconda fila, hanno terminato la mini - gara al quarto e quinto posto , anche grazie ai 5" di penalità dati a Hamilton , dopo che l'inglese aveva urtato ...Non lo considera un 'vero' podio, Oscar Piastri . Eppure, alla sua stagione d'esordio in F1, l'australiano è riuscito a conquistare un secondo posto nella Sprint del GP del, portando inoltre a casa punti preziosi per se stesso e soprattutto per McLaren . 'Sono felicissimo, abbiamo fatto del nostro meglio, - ha dichiarato Piastri, - Noi siamo entrati ai box e poi è ...

Max Verstappen si conferma dominatore assoluto del Mondiale di Formula 1. L'olandese, bicampione del mondo in carica, ha vinto anche la Sprint ...Lo spagnolo della Ferrari commenta quanto successo nella Sprint. Leclercl: "Non abbiamo ancora capito che problema abbiamo avuto" ...