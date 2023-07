F1 GP Belgio 2023 | inizio sprint shootout posticipato per maltempo

(Di sabato 29 luglio 2023) Ladel GP deldi F1, le qualifiche in vista dellarace, inizieranno in ritardo. Troppa pioggia in pista a Spa, e per ilsi decide di posticipare il via finché l’acqua non sia diminuita. In effetti, dalle previsioni pare che l’intensità della perturbazione possa diminuire entro una decina di minuti, probabile dunque che intorno alle 12.15 si possa verosimilmente iniziare. SportFace.

Buongiorno amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa, dove alle 12:00 andrà in scena la Sprint Shootout che stabilirà la griglia di partenza della Sprint Race, in ......Qatar (45 - 16) ai sedicesimi e ora affronteranno il. Leggi anche Ucraina riammessa nella sciabola a squadre, la Kharlan in pedana Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie 29 luglioMentre la scuderia era già intenta a preparare il weekend del GP, infatti, è arrivata la ... Ilfinora si è rivelato molto deludente, con l'unica vera gioia rappresentata dal podio ottenuto ...

F1, GP del Belgio 2023. Mercedes delusa - Formula 1 Automoto.it

Nessun tempo per Verstappen in un'unica sessione di libere condizionata dalla pioggia. E' stato Sainz su Ferrari a chiudere al comando in 2:03.207. Poi le… Leggi ...F1 GP Belgio 2023, Sprint Shootout - Segui la cronaca live delle qualifiche sprint del weekend di Spa in diretta sabato 29 luglio dalle 11.45. La partenza è alle 12.00 ...