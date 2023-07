F1 GP Belgio 2023 | Alonso a muro nella sprint race nel giorno del suo compleanno | safety car

(Di sabato 29 luglio 2023) Fernandova aneldel suoe viene subito messa laCar. Il pilota dell’Aston Martin, 42 anni compiuti quest’oggi, sbaglia il punto di corda e tocca il cordolo, andando poi in testa coda e finendo a. La sua garafinisce anzitempo e così arriva laCar al quarto degli undici giri di oggi. La sua rimonta termina in un ritiro, weekend fin qui nero. SportFace.

SPA - FRANCORCHAMPS - La Sprint Shootout del GP deldi F1 ha visto Max Verstappen firmare il miglior tempo in 1:49.056. Il campione del mondo olandese, dopo aver impressionato nel venerdì con la pole position conquistata in pista ma persa per ...... 25 - 20, 25 - 17, 22 - 25, 15 - 11) Ore 18.00 Francia -3 - 1 (25 - 17, 25 - 18, 22 - 25, 25 - 22) Sabato 29 luglioOre 12.45 Finale 3° posto " Repubblica Ceca -3 - 0 (25 - 17, ...Rimandata per il violento nubifragio nel circuito di Spa inMax Verstappen domina ancora la scena della F1 nel Gp del. Si aggiudica il tempo migliore nella Shootout che assegna la prima fila per la prova Sprint del sabato superando un altrettanto eccezionale Piastri su McLaren. Terzo il ferrarista Sainz, ...

F1 gp belgio 2023, i risultati delle qualifiche della sprint e la griglia di partenza Adnkronos

I ragazzi di Zanin sul secondo gradino del podio, sconfitti dalla formazione transalpina 3-1 (25-23, 25-15, 22-25, 25-20) dalla Francia. La nazionale femminile ...La partenza è prevista per le 17.05. Originariamente la Sprint doveva scattare alle 16.30, ma per via della pioggia ci sono stati dei ritardi. Trenta minuti senza respiro. La gara Sprint si riaffaccia ...