F1 | Frederic Vasseur | “Molto si è deciso ai box | domani avremo una buona occasione”

(Di sabato 29 luglio 2023) Si chiude con un quarto e quinto posto per la Ferrari la Sprint Race del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Spa-Francorchamps la gara del sabato, sulla distanza di 100 chilometri, ha vissuto emozioni a non finire, ma ha visto il consueto e inevitabile trionfo di Max Verstappen. Dopo il rinvio già programmato dalle ore 16.30 alle ore 17.05, il via della Sprint Race è stato nuovamente posticipato di una ulteriore mezzora per colpa di un violento acquazzone che si era abbattuto a pochi minuti dal via del giro di formazione. Dopodiché è successo di tutto, tra diversi giri alle spalle della Safety Car, mezzo schieramento che è passato subito dalle full wet alle intermedie, fino a un contatto tra Lewis Hamilton e Sergio Perez che ha messo ko la Red Bull del messicano ed è costato 5? di penalità al “Re Nero”. Di questo se ne sono ...

Due Rosse nelle prime due file, con il Team Principal Frédéricche non ha nascosto la propria soddisfazione per il risultato, nonostante un ampio gap tra Leclerc e il #1 della Red Bull: ' In ...'Per quanto riguarda le posizioni è un buon risultato per noi - ha detto, team principal della Ferrari a Sk y. Un secondo e quinto posto che in realtà sono primo e quarto in griglia ...Lo ha detto il team principal della Ferrari,, dopo le qualifiche del GP del Belgio, terminate con secondo e quarto tempo di Leclerc e Sainz ma con i due che avanzano di una casella: '...

Arrivano buone notizie per la Ferrari dalle qualifiche del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nel circuito di Spa-Francorchamps, Charles Leclerc fa ...Seguono le dichiarazioni del Team Principal Ferrari Fred Vasseur rilasciate a Radio Rai dopo le qualifiche del GP Belgio 2023 di F1 ...