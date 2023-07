F1 | anche con la pioggia vince sempre Max Verstappen Ferrari fuori dal podio nella Sprint Race a Spa

(Di sabato 29 luglio 2023) Maxsi conferma un vero schiacciasassi e si imponedel Gran Premio del Belgio 2023, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha gestito bene le tante variabili della modierna a Spa-Francorchamps, condizionata da una pista bagnata e soprattutto dall’obbligo di montare in partenza le gomme full wet. Una situazione che ha scatenato inevitabilmente il caospit-lane, con tanti piloti contemporaneamentecorsia box per passare alle intermedie (mescola nettamente più performante rispetto alle rain). Alle spalle del due volte iridato e leader della generale, ildi giornata è stato completato dalla McLaren del rookie australiano Oscar Piastri e dalla ...

...mettendo in mostrail suo repertorio. Effettivamente nella passata stagione era mancato un centrocampista del genere e solo nel finale Baroni lo trovò in Oudin che diede i suoi fruttila ......essere coinvolte da questa reazioni e catena ci sarebbela Juventus . Tutto partirebbe dalla cessione di Mbappé, che ha già reso note le sue volontà di voler chiudere la propria avventura...L'annuncio trova conferma in un comunicatocui il ministero dell'Istruzione e del Merito ... Si stalavorando per inserire nella legge di Bilancio risorse idonee per incrementare ulteriormente ...

Anche Gabbiadini va a prendersi i soldi arabi: triennale con l'Al Nasr, stipendio triplicato Fanpage.it

Il blog di Playstation ha rivelato l'arrivo che nella Stagione 05 sarà possibile giocare a Call of Duty Warzone 2.0 nei panni di Lara Croft.Un'utente sul web ha detto di aver visto Giula Stabile negare il saluto a suo figlio che l'aveva riconosciuta, la ballerina è intervenuta ...