Eventi sotto le stelle aspettando Clementino

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLo staordinario mondo di Maurizio de Giovanni diventa lo spettacolo “Passione” con Marco Zurzolo, l’energia contagiosa di, la passionalità di Maria Nazionale, la grande qualità letteraria di Romana Petri, finalista del prestigioso premio Strega 2023, la riflessione sulla violenza della criminologa Roberta Bruzzone. Ed ancora spettacoli di rock, jazz, il cereris ara, tammuriate, fiabe per bambini, festa della montagna e tanto altro ancora. Un’estate all’insegna della buona musica con big nazionali ma anche di tanta cultura; un’estate da vivere tutta di un fiato e da passare a Cervinarale. “Anche quest’anno per la 14esima edizione della nostra rassegna estiva”, spiega il sindaco Caterina Lengua, “come Amministrazione comunale abbiamo compiuto uno sforzo considerevole per proporre un ...

Estate a Cascia: musica, teatro ed eventi sotto le stelle PerugiaToday

Aperitivi in musica, cene, trekking, auto d’epoca, sbandieratori di Narni. Tanti eventi in programma il 5 e 6 agosto ai Prati di Stroncone dove andrà in scena ‘Prati di Stroncone sotto le stelle’. App ...Il fine settimana in provincia è ricco di iniziative tra sagre, spettacoli e concerti all'aperto. Ecco gli appuntamenti in programma ...