“Éveil” | lo spettacolo de Les Farfadais a Scenario Montagna

Leggi su lopinionista

(Di sabato 29 luglio 2023) Dal 4 al 6 agosto il nuovodella celebre compagnia internazionale di nouveau cirque arriva al Forte di Fenestrelle I Lessono una delle più apprezzate compagnie dial mondo. “Creatori dell’irreale”, danno vita a show incredibili e coinvolgenti, specializzandosi in spettacoli site-specific, spesso itineranti, creati proprio per il luogo dove vendono messi in scena. Competenze tecniche e atletiche che si mescolano a una buona dose di immaginazione e riferimenti al mondo naturale, alla mitologia classica e al grande cinema fantastico e d’avventura per dar vita a eventi che lasciano a bocca aperta. Dopo un’anteprima nel 2022 proprio a, lo(che al tempo si chiamava “Sortilegio”) torna a Fenestrelle, nel ...