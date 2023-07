EuroPesistica Under 23 | Andrea Corbu è vicecampione continentale nei 67 kg

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 luglio 2023) Il secondo giorno di gare agli Europei Junior e23 in corso in Romania vede ancora l’Italia protagonista: sono ben 7 le medaglie conquistate dai Talenti Azzurri FIPE che fanno salire a 13 il bottino in sole due giornate di gare. È diil miglior risultato di ieri: l’Atleta dell’esercito conquista infatti il titolo dieuropeo nella categoria fino a 67 kg, e si mette al collo 3 medaglie d’argento. Prima di lui, sulla pedana di Bucarest, era salita Chiara Piccinno, triplo bronzo nella categoria fino a 59 kg. Benissimo anche l’ultima azzurrina in gara, Greta De Riso, che con i suoi 16 anni è riuscita a gareggiare a livello delle più grandi avversarie, fino a conquistare il bronzo di strappo e a mettere la firma su due nuovi record europei youth, di slancio e di totale. Le Gare Ottima gara da ...