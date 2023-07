Euro 2032 | anche Malagò esulta | «Trovata soluzione migliore Turchia paese importante»

... la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) e la Turkish Football Federation (Tff) hanno deciso di unire gli sforzi proponendo alla Uefa l'organizzazione congiunta di Uefa. Finisce così ......5 miliardi di. In ultimo, come se non bastasse, Italia e Turchia hanno presentato la candidatura congiunta per gli europei di calcio dele, si sa, lo sport gioca sempre un ruolo non ...Molti gli eventi Made in Italy in programma nei prossimi anni. Dalle Olimpiadi invernali tra due anni e la finale di Champions a Milano, fino alla corsa per Euro2032 con la Turchia. La corsa congiunta ...

Euro 2032 con la Turchia: che autogol per l’Italia Tuttosport

ROMA. Meglio due asini vivi che un cavallo morto: la saggezza popolare e gli affari del pallone viaggiano a due diverse velocità, ma non sono due rette parallele. Così non hanno un… Leggi ..."Un Europeo a braccetto con Erdogan". Per non perdere la possibilità di ospitare l'Europeo del 2032 l'Italia fa un passo indietro nella candidatura unica e ...