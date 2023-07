Estorsione | rapina e bancarotta | due arresti a Napoli e Pozzuoli

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDuein esecuzione di un provvedimento di carcerazione sono stati operati dalla polizia nella giornata di ieri, ae a. Aè stato arrestato un 57enne puteolano in esecuzione di un provvedimento emesso il 24 luglio scorso dalla Procura di. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 2 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati die ricettazione commessi anel 2021, è stato rintracciato in un’abitazione di via Alfonso Artiaco a. A, invece, nella zona di Mergellina, la Polizia di Stato ha arrestato un 60enne napoletano eseguendo un provvedimento di ordine per la carcerazione emesso il 25 luglio scorso dalla ...

Estorsione, rapina e ricettazione: 57enne di Pozzuoli in carcere Pozzuoli21

