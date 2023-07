Estate 2023 | Forte Luxury Events sbarca in Costa Smeralda

(Di sabato 29 luglio 2023)ta in Sardegna per quello che si preannunciava già come uno degli eventi cult dell'. La società specializzata nell'organizzazione di eventi di lusso ha festeggiato l'apertura della nuova sede ina luglio, nella piazza centrale di Porto Cervo. Madrina dell'evento è stata Martina Colombari, bellezza e bravura iconica nel settore del lusso, ed è stata affiancata dal celebre giornalista esperto di motonautica Maurizio Bulleri e da Nicola Zucchi che ha curato la colonna sonora della serata. Tanti gli amici ospiti che FLE ha accolto per un'occasione all'insegna dell'ospitalità Made in Italy e con un'attenzione particolare al segmento...

LONDRA " Boom di profitti per le linee aeree : nonostante un'di scioperi e di prezzi alle stelle per i biglietti, le maggiori compagnie di Europa e Stati Uniti registrano un alto numero di passeggeri e guadagni da record, scrive stamane il Financial ...... anzi, deve significare " obbligare allo studio anche d', ma, al contrario, darebbe la possibilità ai propri figli di partecipare e apprendere altre discipline (sia sportive, sia creative, sia ...E anche la stagione/24, ovviamente, non sta facendo eccezione. I PROBLEMI - E' pressoché certo,... Come ogni, si resterà in attesa delle decisioni di Consiglio Federale (4 agosto) e ...

Gli amori vip dell'estate 2023 Io Donna

Il Co.n.al.pa Pescara critica duramente gli interventi sul verde in città. Le potature e gli abbattimenti dei pini che stanno avvenendo in questi giorni in diverse zone della città di Pescara sono att ...A meno di una settimana dall’uscita del film nelle sale, le ricerche delle Birkenstock Arizona che compaiono nel film sono schizzate in alto: ...