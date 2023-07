Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio | 9 morti e 115 feriti

(Di sabato 29 luglio 2023) 9e 115, questo il bilancio dell’avvenuta in unadi: il precedente in Italia a settembre. È una notizia tragica quella dell’avvenuta nella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Soprattutto nel meridione si rischia l'dibomba sociale. Mancano almeno 15mila assistenti sui 30mila necessari".E mancano all'appello almeno due persone Parigi è stata scossa questo pomeriggio da un'diforza 'mai sentita prima' , 'sembrava un terremoto", seguita da fiamme e dacolonna di ...E' di almeno nove morti e 115 feriti il bilancio diche si è verificata in un deposito di fuochi d'artificio in un mercato del sud della Thailandia, nella città di Sungai Kolok al confine con la Malesia. Lo riporta la Bbc affermando che ...

Almeno nove persone sono morte nell’esplosione di un magazzino di fuochi d’artificio in Thailandia Il Post

Leggi su Sky TG24 l'articolo Thailandia, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: almeno 9 morti e 115 feriti ...L'innesco ancora non è chiaro. Ma quel che è certo è che è bastata una scintilla per far scoppiare l'inferno in un piccolo quartiere di un paesino thailandese. In cui sono morte 9 persone mentre oltre ...