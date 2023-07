Esodo estivo | bollino rosso il 29 e 20 luglio Al via l' operazione ROADPOL Safe Holiday | della Polizia Stradale di Piacenza

Primo weekend di, bollino rosso il 29 e 30 luglio. Al via l'operazione ROADPOL "Safe Holiday", della Polizia Stradale di Piacenza. Al via le grandi partenze nel primo fine settimana dicon ...Al via le grandi partenze nel primo fine settimana dicon spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Viabilità Italia prevede bollino rosso, a ...1' di lettura 28/07/2023 - Al via le grandi partenze nel primo fine settimana dicon spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas. Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di venerdì e per le giornate di ...

Esodo estivo, bollino rosso sulle strade del Lazio RaiNews

Un punto percentuale degli stipendi delle famiglie italiane è «mangiato» dai tassi d'interesse su mutui, prestiti e credito al consumo. La quota delle rate rispetto al ...Ultimo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane: traffico intenso per sabato 29 e domenica 30 luglio. I dettagli ...