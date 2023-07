Empoli batte Lille 2-1 in Austria Di Piccoli e Ciccio Caputo i gol decisivi Bene Caprile

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti le amichevoli L'il Lille, vince anche l'Atalanta Prestigiosa vittoria dell'che grazie ai suoi attaccantiin amichevole 2 - 1 il Lille. Senza ...Prestigiosa vittoria dell'che grazie ai suoi attaccantiin amichevole 2 - 1 il Lille. Senza Hojlund - sempre al centro delle voci di mercato - l'Atalanta supera il Bournemouth, mentre l'Udinese va ko contro l'...Primo tempo che si chiude con l'avanti di una rete. La ripresa inizia con Stojanovic per ... il Lille pareggia: Baleba trova il corridoio per Cabella che da pochi passiCaprile. Ma gli ...

L'Empoli batte il Lille in amichevole: infortunio Baldanzi e occhio al rigorista Fantacalcio ®

Vittoria di prestigio per l'Empoli di Paolo Zanetti. I toscani hanno superato per 2-1 il Lille dell'ex romanista Fonseca: decisivi i gol di Piccoli e Caputo. Inutile la rete di Cabella.l'Empoli vince l'amichevole con il Lille per 2 a 1, in campo con i francesi l'obiettivo di mercato della Juve, David ...