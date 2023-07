Elmas | «Vediamo in quale posizione mi farà giocare Garcia»

(Di sabato 29 luglio 2023) Il centrocampista del Napoli, Eljif, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.è fiducioso: il Napoli può difendere il titolo di campione d’Italia, del resto l’unico ad aver lasciato la squadra è Kim, gli altri giocatori sono rimasti tutti in squadra. «Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d’Italia e sapremo come, in campionato ma anche in amichevole. Ora è grande la responsabilità, perché dobbiamo cercare anche in questo anno di fare del nostro meglio. Credo che possiamo ripeterci».ha parlato anche del nuovo allenatore, Rudi. «Lui è un bravo allenatore come ha già dimostrato alla Roma, in Francia vincendo scudetti e giocando una semifinale con il Lione. Sarà un esempio per tutti noi. Mi sta aiutando a ...

Queste le dichiarazioni di Elmas ai microfoni di Sky Sport: "Partita buona per la nostra ... decide Garcia perché tutti quelli che ho avuto mi hanno sempre schierato ovunque. A prendere la parola è stato Elmas, che a Sky ha raccontato le prime settimane di lavoro. Un nuovo corso targato Rudi Garcia ora per il Napoli: 'Lui è un bravo allenatore'

