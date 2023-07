Elmas | “Garcia è un bravissimo allenatore” | poi le parole sullo scudetto che fanno sognare i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 luglio 2023) Pochi giorni fa si è conclusa la prima parte di ritiro del Napoli in quel di Dimaro. Il centrocampista azzurrosi è espresso sugli obiettivi della nuova stagione e non solo. Ormai mancano poco più di tre settimane all’inizio ufficiale della nuova stagione calcistica. Il Napoli allenato da Rudiha svolto la prima parte di preparazione in quel di Dimaro, e dopo alcuni giorni di riposo la squadra riprenderà ad allenarsi a Castel di Sangro. In vista della nuova stagione ha espresso il suo parere Eljif, parlando degli obiettivi stagionali e del neoa 360 gradi sulla nuova stagione del Napoli Il centrocampista macedone ha tracciato un primo bilancio di questi primi allenamenti svolti agli ordini del neo...