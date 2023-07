Elisabetta Cocciaretto può entrare nella top-30 del ranking WTA! Le proiezioni per la Finale a Losanna

(Di sabato 29 luglio 2023)ha sconfitto l’ungherese Anna Bondar in tre set e si è così qualificata alladel torneo WTA 250 di. La tennista italiana è riuscita ad avere la meglio in rimonta con il punteggio di 6-7(3), 7-6(6), 7-5: dopo aver perso il primo set, l’azzurra ha saputo reagireseconda frazione imponendosi in un tiratissimo tie-break e poi ha chiuso i conti nel terzo parziale, al termine di una partita condizionata anche dall’interruzione per pioggia. La nostra portacolori prosegue la propria avventura sulla terra rossa elvetica e domani tornerà nuovamente in campo per fronteggiare la vincente del derby francese tra Parry e Burel nell’atto conclusivo.prosegue così la propria scalata delWTA. La ...

Una straordinariavince una battaglia di 2h34 contro l'ungherese Anna Bondar e stacca il pass per la finale del torneo WTA 250 di Losanna 2023 (terra battuta) . 6 - 7 7 - 6 7 - 5 il punteggio di ...... ormai ci siamo 12.00 - Buongiorno ai lettori di Sportface, tutto pronto a Losanna per la semifinale trae l'ungherese Bondar!Dopo essersi affacciata due volte nel corso del match senza pregiudicarne le operazioni, la pioggia ha decretato la sospensione della semifinale del WTA 250 di Losanna trae Anna Bondar dopo il primo game del 3°set. (In aggiornamento) 29 luglio 2023

Una partita di tre ore e mezza in cui l'italiana, incerottata dal ginocchio alla coscia, ha avuto la meglio in tre set: 6-7, 7-6, 7-5. "Uno dei match più pazzi della mia carriera", ha commentato ...Losanna (Svizzera). Un altro capolavoro della Cocciaretto. La tennista marchigiana in forma straordinaria ha raggiunto la finale del torneo di Losanna, Wta 250. Oggi la 22enne ha battuto in semifinale ...