Elezioni regionali Campania | De Luca vede Calenda per il terzo mandato

... ha trasmesso i verbali con cui sono stati proclamati eletti il Presidente della Giunta regionale del Molise e i Consiglieridel Molise a seguito delledi domenica 25 e lunedì 26 ......attualmente al potere nei confronti delle voci del dissenso e l'alienazione dei partnere ... Si è trattato della prima di una serie di votazioni che dovranno spianare la strada alle...'Noi siamo favorevoli a confermare i presidenti uscenti Marco Marsilio in Abruzzo e Vito Bardi di Forza Italia in Basilicata. Per noi questi nomi non di discutono'. Questa la dichiarazione riportata ...

Elezioni regionali, partito il conto alla rovescia per coalizioni e partiti RaiNews

Potrebbero agitarsi le acque campane di Azione, il partito di Carlo Calenda. Complice un riavvicinamento dell'ex ministro con il governatore Vincenzo De Luca suggellato da un vertice a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...