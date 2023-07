“Eh sì | lo ha fatto davvero” Antonella Fiordelisi | i fan lo scoprono dopo la rottura da Edoardo Donnamaria Era inevitabile

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 luglio 2023)ed, l’addio. Una coppia che ha decisamente animato le vicende dentro la casa del GF Vip 7 e che anche a reality show concluso haimpazzire i fan. Per molti i due ex gieffini erano destinati a non lasciarsi mai, per altri invece la love story avrebbe raggiunto il capolinea improvviso, come poi è accaduto realmente. Ma cosa si nasconde dietro l’addio di coppia? Nelle ultime ore è stato tirato in ballo un altro nome vip. Addio traed, cosa c’è dietro. Negli ultimi giorni sono state le indiscrezioni messe in circolo in merito alla situazione sentimentale dei due ex. In particolar modo ad attirare l’attenzione di molti, le vicende che riguarderebbero ...