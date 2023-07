Edoardo e Antonella dopo la rottura | spuntano Diamante e la manager | “segnalazioni” e frecciatine

Fiordelisi eDonnamaria: una storia che si conclude Una coppia che ha acceso il palcoscenico di GF Vip 7,Fiordelisi edDonnamaria, hanno annunciato la ...O ancora la moglie del cantanteVianello che tirò una torta in faccia adClerici, come riporta Tvblog. Alessandro Milan, di Radio24, segnala ad esempio, che la moglie di Enrico ...Come, ovviamente. Instagram content This content can also be viewed on the site it ... Articoli più letti Sinéad O' Connor, le cause della morte diRossi Nathalie Dompé ha sposato a ...

Antonella Fiordelisi e il gesto contro Edoardo: cosa è accaduto con Matteo Diamante 361 Magazine

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi dopo la rottura: spuntano Matteo Diamante e la manager, “segnalazioni” e frecciatine.Donnalisi hanno scatenato una polemica su Twitter dopo un like da parte del manager di Edoardo su un post di Antonella ...