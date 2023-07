Edo De Laurentiis pazzo di Napoli | il nuovo tatuaggio sta facendo impazzire i tifosi – FOTO

(Di sabato 29 luglio 2023) Gesto speciale di Edoardo De, figlio di Aurelio, che si è tatuato un cornicello napoletano con il tricolore. Nel mondo napoletano, c’è un motivo in più per esultare: Edoardo De, il vicepresidente del club partenopeo e figlio del presidente Aurelio, ha deciso di celebrare l’indimenticabile terzo scudetto della squadra con un gesto davvero speciale. La notizia è stata resa nota attraverso una serie dicondivise oggi su Instagram da Enzo Brandi, un rinomato tatuatore. Nelle immagini, possiamo vedere Edoardo Dein compagnia del tatuatore, intento a farsi incidere sul suo corpo un cornicello napoletano particolare, impreziosito da un tricolore e dal numero 3 al centro. Una vera e propria dedica alla città die alla straordinaria vittoria dello scudetto ottenuta ...

La strana aria da Rocky 3 foto Ssc Napoli Aurelio Deha impiegato un anno e qualche ... L'Imperatore non più Pappone è salito sul palco tenendo per le "orecchie", lui e il figliolo, la ...Notizie Calcio Napoli - Sul palco dell'Ebay Arena a Dimaro sono arrivati anche il presidente Aurelio DeDeinsieme alla coppa dello Scudetto . Il presidente azzurro ha inoltre annunciato a tutti i tifosi il rinnovo fono al 2029 del capitano Giovanni Di Lorenzo. CalcioNapoli24.it è stato ...... Aurelio DeONLY ITALY Desalgono sul palco a Dimaro con la coppa dello scudetto. "Ringrazio i nostri tifosi per i quali lavoriamo, per essere venuto così numerosi per ...

Gesto speciale di Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio, che si è tatuato un cornicello napoletano con il tricolore.